Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Аталанта
Торино - Аталанта: обзор матча 04 декабря 2023
Торино
04.12.2023, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 0
Завершен
Аталанта
22'
Д. Сапата
56'
А. Санабрия (П)
90+5'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Аталанта
ГОЛ! 3:0!
Д. Сапата
Пас отдал
Н. Влашич
90'
+5
Замена
К. Джиджи
️️️️
Р. Белланова
90'
+2
90'
+1
Замена
М. Адопо
️️️️
А. Миранчук
Замена
Я. Карамо
️️️️
А. Санабрия
85'
Замена
С. Риччи
️️️️
К. Линетти
84'
75'
Желтая карточка
М. де Рон
58'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Ш. Де Кетеларе
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Санабрия
56'
46'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Лукман
46'
Замена
Э. Хольм
️️️️
Х. Хатебур
Желтая карточка
А. Буонджорно
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Д. Сапата
Пас отдал
Н. Влашич
22'
19'
Замена
М. Баккер
️️️️
Б. Джимсити
9'
Желтая карточка
Д. Скальвини
Желтая карточка
К. Линетти
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
(К)
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К)
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
71
Михай Попа
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Занос Савва
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
44
Леонардо Мендичино
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
4-1-2-1-2
32
Милинкович-Савич
15
Родригес
16
Белланова
4
Буонджорно
23
Войвода
61
Тамез
17
Линетти
20
Илич
45
Влашич
91
Сапата
19
Санабрия
4-2-1-2-1
1
Муссо
33
Хатебур
19
Джимсити
42
Скальвини
13
Руджери
15
де Рон
8
Коопмейнерс
13
Эдерсон
59
Миранчук
17
Де Кетеларе
11
Лукман
16
Белланова
26
Джиджи
26
Джиджи
16
Белланова
17
Линетти
21
Риччи
21
Риччи
17
Линетти
19
Санабрия
14
Карамо
14
Карамо
19
Санабрия
19
Джимсити
5
Баккер
5
Баккер
19
Джимсити
33
Хатебур
3
Хольм
3
Хольм
33
Хатебур
59
Миранчук
8
Адопо
8
Адопо
59
Миранчук
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
11
Лукман
10
Муриэль
10
Муриэль
11
Лукман
Остались в запасе
Торино
Аталанта
1
Лука Джемелло
ВР
71
Михай Попа
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Занос Савва
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
44
Леонардо Мендичино
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
71
Михай Попа
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Занос Савва
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
44
Леонардо Мендичино
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Торино - Аталанта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Марко Пиччинини
Стадион:
Стадио Олимпико
Новости команд
Все
Торино
Аталанта
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лацио» на победу в матче 13 тура
10:05
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
22 ноября
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лацио» на победу в матче 13 тура
10:05
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
22 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+