Роман Стефурак - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Роман
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Стефурак
|Команда
|Металлург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Вес
|65
|Имя
|Роман
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Стефурак
|Команда
|Металлург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2015
|82' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:6
|Динамо (Киев)
|29.11.2015
|46' -90'
|Волынь (Луцк)
|9:1
|Металлург (Запорожье)
|22.11.2015
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|0:2
|Александрия (Александрия)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|4:1
|Металлург (Запорожье)
|31.10.2015
|89' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Металлург (Запорожье)
|28.08.2015
|76' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Металлург (Запорожье)