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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Металлург
Шахтер - Металлург: обзор матча 28 августа 2015
Шахтер
28.08.2015, пятница, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Металлург
64'
А. Тейшейра (П)
90+2'
А. Тейшейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Металлург
90'
+2
Желтая карточка
М. Старцев
ГОЛ! 2:0!
А. Тейшейра
90'
+2
88'
Вторая желтая
Н. Орелеси
87'
Пенальти не реализован!
В. Лисицкий
Красная карточка
Д. Срна
86'
84'
Замена
Р. Попов
️️️️
Д. Юсов
Желтая карточка
Я. Ракицкий
81'
76'
Замена
Р. Стефурак
️️️️
И. Корнев
76'
Замена
Р. Платон
️️️️
И. Жураховский
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Тейшейра
64'
63'
Желтая карточка
А. Каплиенко
Замена
Тайсон
️️️️
В. Коваленко
62'
Замена
А. Гладкий
️️️️
Эдуардо
57'
Замена
Марлос
️️️️
Дентиньо
46'
42'
Желтая карточка
В. Гвилия
35'
Желтая карточка
Н. Орелеси
Желтая карточка
М. Малышев
31'
25'
Желтая карточка
Н. Татарков
10'
Желтая карточка
И. Корнев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
29
Богдан Сарнавский
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
19
Илья Корнев
ЦП
88
Нурудин Орелеси
ЦП
21
Игорь Жураховский
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Металлург
35
Максим Бабийчук
ВР
6
Роман Помазан
ЦЗ
17
Егор Демченко
ЦП
11
Роман Стефурак
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
95
Роман Попов
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
4-1-3-2
29
Сарнавский
50
Кучер
44
Ракицкий
6
Азеведо
33
Срна
17
Малышев
11
Бернард
11
Тейшейра
21
Коваленко
9
Эдуардо
31
Дентиньо
4-4-1-1
1
Старцев
95
Кулинич
20
Пашаев
22
Лисицкий
18
Каплиенко
88
Орелеси
21
Жураховский
81
Гвилия
19
Корнев
11
Татарков
28
Юсов
31
Дентиньо
10
Марлос
10
Марлос
31
Дентиньо
9
Эдуардо
20
Гладкий
20
Гладкий
9
Эдуардо
21
Коваленко
11
Тайсон
11
Тайсон
21
Коваленко
28
Юсов
95
Попов
95
Попов
28
Юсов
19
Корнев
11
Стефурак
11
Стефурак
19
Корнев
21
Жураховский
24
Платон
24
Платон
21
Жураховский
Остались в запасе
Шахтер
Металлург
30
Андрей Пятов
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
6
Роман Помазан
ЦЗ
17
Егор Демченко
ЦП
35
Максим Бабийчук
ВР
77
Данил Игнатенко
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
Остались в запасе
6
Роман Помазан
ЦЗ
17
Егор Демченко
ЦП
35
Максим Бабийчук
ВР
77
Данил Игнатенко
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Шахтер - Металлург
2
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
Донбасс-Арена
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