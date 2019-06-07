Альяж Струна - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Альяж
|Фамилия
|Струна
|Команда
|Карпи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пиран
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 августа 1990 (32 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Альяж
|Фамилия
|Струна
|Команда
|Карпи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пиран
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 августа 1990 (32 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словения
|7
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2019
|1' -90'
|Словения
|1:0
|Латвия
|14'
|13.10.2019
|1' -90'
|Словения
|0:1
|Австрия
|16'
|10.10.2019
|1' -90'
|Северная Македония
|2:1
|Словения
|09.09.2019
|1' -90'
|Словения
|3:2
|Израиль
|06.09.2019
|1' -90'
|Словения
|2:0
|Польша
|35' 4'
|10.06.2019
|1' -90'
|Латвия
|0:5
|Словения
|07.06.2019
|1' -90'
|Австрия
|1:0
|Словения