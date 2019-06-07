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    Альяж Струна - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Альяж
    Фамилия Струна
    Команда Карпи
    Состав Основной
    Родной город Пиран
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 августа 1990 (32 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 225
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словения 7 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2019 1' -90' Словения 1:0 Латвия
    14'
    13.10.2019 1' -90' Словения 0:1 Австрия
    16'
    10.10.2019 1' -90' Северная Македония 2:1 Словения
    09.09.2019 1' -90' Словения 3:2 Израиль
    06.09.2019 1' -90' Словения 2:0 Польша
    35' 4'
    10.06.2019 1' -90' Латвия 0:5 Словения
    07.06.2019 1' -90' Австрия 1:0 Словения
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