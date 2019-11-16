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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Словения - Латвия
Словения - Латвия: обзор матча 16 ноября 2019
Словения
16.11.2019, суббота, 20:00
Отбор ЧЕ-2020, группа G, 9 тур
1 : 0
Завершен
Латвия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Латвия
Желтая карточка
Б. Вербич
70'
59'
Желтая карточка
Р. Савалниекс
53'
Желтая карточка
И. Тарасов
23'
Желтая карточка
В. Гутковскис
Желтая карточка
А. Струна
14'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
0
Альяж Струна
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
14
Ясмин Куртич
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
7
Йосип Иличич
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Латвия
1
Павел Штейнборс
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
26
Виталий Максименко
ЦЗ
7
Владимирс Камеш
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Словения
16
Нейц Видмар
ВР
12
Вид Белец
ВР
6
Яка Бийол
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
24
Миха Зайц
ЦП
0
Роман Безьяк
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
0
Олег Лайзанс
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
4-2-1-2
1
Облак
13
Йокич
0
Струна
17
Мевля
20
Стоянович
14
Куртич
21
Крхин
7
Вербич
9
Шпорар
7
Иличич
3-4-1
1
Штейнборс
4
Дубра
3
Осс
26
Максименко
16
Тарасов
10
Икаунекс
11
Савалниекс
7
Камеш
9
Гутковскис
Остались в запасе
Словения
Латвия
16
Нейц Видмар
ВР
12
Вид Белец
ВР
6
Яка Бийол
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
24
Миха Зайц
ЦП
0
Роман Безьяк
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
1
Андрис Ванинс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
0
Олег Лайзанс
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Остались в запасе
16
Нейц Видмар
ВР
12
Вид Белец
ВР
6
Яка Бийол
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
24
Миха Зайц
ЦП
0
Роман Безьяк
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрис Ванинс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
0
Олег Лайзанс
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Статистика матча Словения - Латвия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
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