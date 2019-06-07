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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Австрия - Словения
Австрия - Словения: обзор матча 07 июня 2019
Австрия
07.06.2019, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа G, 3 тур
1 : 0
Завершен
Словения
74'
Г. Бургшталлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Словения
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
90'
+3
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
Д. Алаба
90'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
К. Лаймер
82'
Желтая карточка
В. Лазаро
80'
78'
Замена
Р. Берич
️️️️
Д. Чрнигой
ГОЛ! 1:0!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
М. Арнаутович
74'
Замена
Г. Бургшталлер
️️️️
М. Забитцер
71'
69'
Замена
Д. Богар
️️️️
М. Зайц
62'
Желтая карточка
Д. Чрнигой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
9
Марсель Забитцер
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Словения
1
Ян Облак
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
0
Альяж Струна
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
14
Ясмин Куртич
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
13
Домен Чрнигой
ПП
9
Андраж Шпорар
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
Австрия
13
Чикан Станкович
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
17
Луис Шауб
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
16
Петер Зули
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
30
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Словения
16
Нейц Видмар
ВР
12
Вид Белец
ВР
4
Миха Блажич
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
20
Дамьян Богар
ЦП
20
Жан Маер
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
19
Лука Захович
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
3-2-3-1
1
Линднер
8
Алаба
3
Драгович
4
Хинтереггер
2
Ульмер
19
Ляйнер
9
Забитцер
4
Шлагер
20
Лаймер
7
Арнаутович
3-2-3-2
1
Облак
17
Мевля
0
Струна
6
Бийол
20
Стоянович
13
Йокич
13
Чрнигой
24
Зайц
14
Куртич
7
Иличич
9
Шпорар
8
Алаба
17
Кайнц
17
Кайнц
8
Алаба
20
Лаймер
6
Илсанкер
6
Илсанкер
20
Лаймер
9
Забитцер
30
Бургшталлер
30
Бургшталлер
9
Забитцер
24
Зайц
20
Богар
20
Богар
24
Зайц
13
Чрнигой
9
Берич
9
Берич
13
Чрнигой
Остались в запасе
Австрия
Словения
13
Чикан Станкович
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
17
Луис Шауб
ЦП
16
Петер Зули
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
16
Нейц Видмар
ВР
12
Вид Белец
ВР
4
Миха Блажич
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
20
Жан Маер
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
19
Лука Захович
ЦФ
Остались в запасе
13
Чикан Станкович
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
17
Луис Шауб
ЦП
16
Петер Зули
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Остались в запасе
16
Нейц Видмар
ВР
12
Вид Белец
ВР
4
Миха Блажич
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
20
Жан Маер
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
19
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Австрия - Словения
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Вертерзее
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