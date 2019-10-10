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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Северная Македония - Словения
Северная Македония - Словения: обзор матча 10 октября 2019
Северная Македония
10.10.2019, четверг, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа G, 7 тур
2 : 1
Завершен
Словения
50'
Э. Эльмас
68'
Э. Эльмас
90+5'
Й. Иличич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Словения
Желтая карточка
Д. Зайков
90'
+5
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Й. Иличич
ГОЛ! 2:0!
Э. Эльмас
68'
ГОЛ! 1:0!
Э. Эльмас
Пас отдал
Г. Пандев
50'
43'
Желтая карточка
Я. Куртич
Желтая карточка
С. Ристовски
43'
Желтая карточка
В. Муслиу
42'
Желтая карточка
Г. Пандев
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
16
Бобан Николов
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
10
Горан Пандев
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Словения
1
Ян Облак
ВР
0
Альяж Струна
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
14
Ясмин Куртич
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
9
Андраж Шпорар
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
0
Роман Безьяк
ЦФ
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
9
Александар Трайковски
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
23
Марьян Радески
ЦФ
Словения
12
Вид Белец
ВР
16
Нейц Видмар
ВР
6
Яка Бийол
ЦЗ
20
Жан Маер
ЦП
0
Денис Попович
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
4-4-2
23
Димитриевски
8
Алиоски
6
Муслиу
4
Ристевски
13
Ристовски
16
Николов
5
Адеми
7
Эльмас
20
Спировски
23
Несторовски
10
Пандев
4-2-1-3
1
Облак
20
Стоянович
3
Балковец
17
Мевля
0
Струна
14
Куртич
21
Крхин
7
Вербич
0
Безьяк
7
Иличич
9
Шпорар
Остались в запасе
Северная Македония
Словения
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
9
Александар Трайковски
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
23
Марьян Радески
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
12
Вид Белец
ВР
16
Нейц Видмар
ВР
6
Яка Бийол
ЦЗ
20
Жан Маер
ЦП
0
Денис Попович
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
Остались в запасе
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
9
Александар Трайковски
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
23
Марьян Радески
ЦФ
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
16
Нейц Видмар
ВР
6
Яка Бийол
ЦЗ
20
Жан Маер
ЦП
0
Денис Попович
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Статистика матча Северная Македония - Словения
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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