Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 800 тыс

Клаудио Винк - трансферы

Касымпаша
15 апреля 1994 (32)
#2 | Защитник
184 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
17.07.23 / -
Маритиму
Касымпаша
Свободный агент
15.09.20 / 17.07.23
Васко да Гама
Маритиму
?
01.01.19 / 15.09.20
Интернасьонал
Васко да Гама
Свободный агент
22.03.18 / 31.12.18
Интернасьонал
Спорт Ресифи
Аренда
05.04.16 / 31.12.16
Интернасьонал
Шапекоэнсе
Аренда
20.07.15 / 17.03.16
Интернасьонал
Верона
Аренда
Главные новости
41-летний Роналду объяснил, почему не завершил карьеру в сборной Португалии
17:31
Стало известно, кто возглавит «Рубин» в случае увольнения Артиги
17:17
«Козлы, если вы не выиграете, я вас всех поубиваю»: Бубнов – о мотивации футболистов от Евсеева
16:57
1
Реакция Мостового на увольнение Альбы из «Ростова»
16:49
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
16:16
3
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
9
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
4
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
2
ВидеоГоловин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
11
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+