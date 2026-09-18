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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Касымпаша
Клаудио Винк
Статистика
€ 800 тыс
Клаудио Винк - статистика
Касымпаша
15 апреля 1994 (32)
#2 | Защитник
184 см
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
18.09.2026
Коньяспор
1' - 90'
30'
Турция. Суперлига, 5 тур
Генчлербирлиги
1 : 2
13.09.2026
Касымпаша
1' - 90'
83'
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
2 : 2
06.09.2026
Амед
1' - 90'
20'
Турция. Суперлига, 3 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
30.08.2026
Касымпаша
1' - 90'
55'
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Турция. Суперлига 2025/2026
Турция. Суперлига 2024/2025
Турция. Суперлига 2023/2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Португалия. Примейра 2021/2022
Бразилия. Серия А 2019
Бразилия. Серия А 2018
Бразилия. Серия А 2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Касымпаша
6
0
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
18.09.2026
Коньяспор
1' - 90'
30'
Турция. Суперлига, 5 тур
Генчлербирлиги
1 : 2
13.09.2026
Касымпаша
1' - 90'
83'
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
2 : 2
06.09.2026
Амед
1' - 90'
20'
Турция. Суперлига, 3 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
30.08.2026
Касымпаша
1' - 90'
55'
Турция. Суперлига, 2 тур
Чорум
0 : 1
22.08.2026
Касымпаша
1' - 85'
6'
Турция. Суперлига, 1 тур
Касымпаша
1 : 1
15.08.2026
Трабзонспор
1' - 90'
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