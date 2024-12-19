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Атому Танака - статистика
КТП
4 октября 1987 (38), Ниигата
#37 | Полузащитник
167 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
ХИК
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
Бетис
1 : 0
19.12.2024
ХИК
Был в запасе
Лига конференций, 5 тур
ХИК
2 : 2
12.12.2024
Мольде
Был в запасе
Лига конференций, 4 тур
Панатинаикос
1 : 0
28.11.2024
ХИК
Был в запасе
Лига конференций, 3 тур
ХИК
0 : 2
07.11.2024
Олимпия
Был в запасе
Лига конференций, 2 тур
ХИК
1 : 0
24.10.2024
Динамо Мн
Был в запасе
Лига конференций, 1 тур
Лугано
3 : 0
03.10.2024
ХИК
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
ХИК
2 : 1
29.08.2024
КИ Клаксвик
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
ХИК
1 : 0
08.08.2024
Дечич
82' - 90'
84'
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