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Бленди Шкемби
Статистика
Бленди Шкемби - статистика
Завершил карьеру
13 августа 1979 (47), Корча
#10 | Полузащитник
183 см
Албания
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Скендербеу
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Скендербеу
0 : 3
10.12.2015
Локомотив
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Скендербеу
3 : 0
05.11.2015
Спортинг
90' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Спортинг
5 : 1
22.10.2015
Скендербеу
67' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Локомотив
2 : 0
01.10.2015
Скендербеу
71' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Скендербеу
0 : 1
17.09.2015
Бешикташ
1' - 90'
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