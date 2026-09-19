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Хорватия. Футбольная лига
Команды
Горица
Домагой Павичич
Статистика
€ 200 тыс
Домагой Павичич - статистика
Горица
9 марта 1994 (32), Загреб
#24 | Полузащитник
178 см
Хорватия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Истра 1961
0 : 1
19.09.2026
Горица
81' - 90'
90'
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
Динамо Загреб
1 : 0
05.09.2026
Горица
46' - 90'
Хорватия. Футбольная лига, 5 тур
Горица
0 : 0
31.08.2026
Риека
1' - 90'
Статистика по турнирам
Хорватия. Футбольная лига 2026/2027
Хорватия. Футбольная лига 2025/2026
Греция. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
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Турция. Суперлига 2022/2023
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Лига Европы 2020/2021
Лига Европы 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арис
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 18 тур
Панетоликос
0 : 4
14.01.2024
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
1 : 1
01.10.2023
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Арис
3 : 2
03.09.2023
Астерас
90' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС Ламия
1 : 0
27.08.2023
Арис
75' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
ОФИ
3 : 2
20.08.2023
Арис
Был в запасе
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