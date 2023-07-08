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Спартак Сб
Неманья Милунович
Статистика
€ 50 тыс
Неманья Милунович - статистика
Спартак Сб
31 мая 1989 (37)
#19 | Защитник
195 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Црвена Звезда
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок PARI Премьер, 3 тур
Нефтчи
0 : 4
08.07.2023
Црвена Звезда
61' - 90'
70'
Кубок PARI Премьер, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 1
04.07.2023
Зенит
72' - 90'
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