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Хоэль Санчес
Статистика
Хоэль Санчес - статистика
Завершил карьеру
11 июня 1989 (37)
#10 | Полузащитник
169 см
Перу
Статистика
Статистика по турнирам
Кубок Америки 2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Перу
4
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Америки, Матч за 3-е место
Перу
2 : 0
04.07.2015
Парагвай
83' - 120'
88'
87'
Кубок Америки, 1/2 финала
Чили
2 : 1
30.06.2015
Перу
Был в запасе
Кубок Америки, 1/4 финала
Боливия
1 : 3
26.06.2015
Перу
Был в запасе
Кубок Америки, 3 тур
Колумбия
0 : 0
21.06.2015
Перу
1' - 81'
Кубок Америки, 2 тур
Перу
1 : 0
19.06.2015
Венесуэла
1' - 90'
Кубок Америки, 1 тур
Бразилия
2 : 1
15.06.2015
Перу
1' - 90'
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