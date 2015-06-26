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Расписание матчей
Кубок Америки
Боливия - Перу
Боливия - Перу: обзор матча 26 июня 2015
Боливия
26.06.2015, пятница, 02:30
Кубок Америки, 1/4 финала
1 : 3
Завершен
Перу
84'
М. Морено
20'
Х. Паоло Герреро
23'
Х. Паоло Герреро
74'
Х. Паоло Герреро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боливия - Перу
90'
+4
Желтая карточка
Й. Рейна
89'
Желтая карточка
Й. Йотун
Желтая карточка
М. Морено
86'
ГОЛ! 1:3!
М. Морено
84'
82'
Замена
Й. Рейна
️️️️
К. Куэва
77'
Замена
П. Уртадо
️️️️
Д. Фарфан
74'
ГОЛ! 0:3!
Х. Паоло Герреро
Желтая карточка
Р. Педриель
73'
Желтая карточка
П. Эскобар
69'
Замена
Р. Педриель
️️️️
А. Пенья
68'
66'
Замена
А. Каррильо
️️️️
К. Писарро
61'
Желтая карточка
П. Галлезе
Замена
Д. Лисио
️️️️
Л. Моралес
46'
Замена
П. Эскобар
️️️️
М. Уртадо
46'
Желтая карточка
Д. Бехарано
35'
31'
Желтая карточка
Л. Адвинкула
23'
ГОЛ! 0:2!
Х. Паоло Герреро
Пас отдал
К. Куэва
20'
ГОЛ! 0:1!
Х. Паоло Герреро
Пас отдал
Х. Варгас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливия
12
Ромель Киньонес
ВР
2
Мигель Уртадо
ЦЗ
4
Леонель Моралес
ЦЗ
21
Кристиан Коимбра
ЦЗ
22
Эдвард Сентено
ЦЗ
16
Рональд Ральдес
ПЗ
8
Мартин Смедберг-Даленсе
ОП
22
Данни Бехарано
ЦП
3
Алехандро Чумасеро
ЦФ
7
Алсидес Пенья
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Сория
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Карлос Аскуэс
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
6
Хуан Варгас
ЛП
8
Эдвин Ретамосо
ЦП
10
Кристиан Куэва
ЦП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
10
Джефферсон Фарфан
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Боливия
12
Хосе Пеньярриета
ВР
23
Уго Суарес
ВР
17
Марвин Бехарано
ЦЗ
14
Эдемир Родригес
ЦЗ
21
Рональд Эгуино
ЦЗ
15
Себастьян Гамарра
ЦП
10
Пабло Эскобар
ЦП
6
Вальтер Вейсага
ЦП
11
Дамиан Лисио
ЦП
18
Рикардо Педриель
ЦП
13
Дамир Миранда
ЦП
10
Хьясмани Кампос
ЦП
Перу
12
Саломон Либман
ВР
12
Диего Пенни
ВР
16
Педро Рекена
ЦЗ
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
3
Ансель Рохас
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
21
Хоэль Санчес
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
7
Йорди Рейна
ЦФ
7
Паоло Уртадо
ЦФ
3-3-1-3
12
Киньонес
4
Моралес
21
Коимбра
22
Сентено
2
Уртадо
8
Смедберг-Даленсе
16
Ральдес
22
Бехарано
9
Морено
7
Пенья
3
Чумасеро
3-3-4
1
Галлезе
5
Самбрано
22
Аскуэс
19
Йотун
8
Ретамосо
10
Куэва
6
Варгас
14
Писарро
10
Фарфан
9
Герреро
17
Адвинкула
2
Уртадо
10
Эскобар
10
Эскобар
2
Уртадо
4
Моралес
11
Лисио
11
Лисио
4
Моралес
7
Пенья
18
Педриель
18
Педриель
7
Пенья
10
Куэва
7
Рейна
7
Рейна
10
Куэва
14
Писарро
18
Каррильо
18
Каррильо
14
Писарро
10
Фарфан
7
Уртадо
7
Уртадо
10
Фарфан
Остались в запасе
Боливия
Перу
12
Хосе Пеньярриета
ВР
23
Уго Суарес
ВР
15
Себастьян Гамарра
ЦП
17
Марвин Бехарано
ЦЗ
14
Эдемир Родригес
ЦЗ
6
Вальтер Вейсага
ЦП
21
Рональд Эгуино
ЦЗ
13
Дамир Миранда
ЦП
10
Хьясмани Кампос
ЦП
Главный тренер
Маурисио Сория
16
Педро Рекена
ЦЗ
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
3
Ансель Рохас
ЦЗ
12
Саломон Либман
ВР
12
Диего Пенни
ВР
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
21
Хоэль Санчес
ЦП
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
12
Хосе Пеньярриета
ВР
23
Уго Суарес
ВР
15
Себастьян Гамарра
ЦП
17
Марвин Бехарано
ЦЗ
14
Эдемир Родригес
ЦЗ
6
Вальтер Вейсага
ЦП
21
Рональд Эгуино
ЦЗ
13
Дамир Миранда
ЦП
10
Хьясмани Кампос
ЦП
Остались в запасе
16
Педро Рекена
ЦЗ
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
3
Ансель Рохас
ЦЗ
12
Саломон Либман
ВР
12
Диего Пенни
ВР
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
21
Хоэль Санчес
ЦП
Главный тренер
Маурисио Сория
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Боливия - Перу
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
- : -
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 4
11.06.2026
Алжир
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Мунисипал Херман Бекер
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