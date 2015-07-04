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Расписание матчей
Кубок Америки
Перу - Парагвай
Перу - Парагвай: обзор матча 04 июля 2015
Перу
04.07.2015, суббота, 02:30
Кубок Америки, Матч за 3-е место
2 : 0
Завершен
Парагвай
48'
А. Каррильо
88'
Х. Паоло Герреро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Перу - Парагвай
Замена
П. Уртадо
️️️️
А. Каррильо
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Х. Паоло Герреро
Пас отдал
Х. Санчес
88'
Желтая карточка
Х. Санчес
87'
Желтая карточка
Й. Йотун
84'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Й. Рейна
83'
64'
Замена
Р. Ортис
️️️️
Н. Ортигоса
59'
Замена
Э. Аранда
️️️️
В. Касерес
Замена
Й. Йотун
️️️️
К. Лобатон
58'
57'
Замена
Э. Бенитес
️️️️
О. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
А. Каррильо
48'
39'
Желтая карточка
М. Самудио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Хуан Варгас
ЛЗ
22
Карлос Аскуэс
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
17
Луис Адвинкула
ПЗ
7
Хосепмир Бальон
ЦП
17
Карлос Лобатон
(К)
ЦП
10
Кристиан Куэва
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
7
Йорди Рейна
ЦФ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Парагвай
1
Хусто Вильяр
ВР
6
Мигель Самудио
ЛЗ
4
Пабло Агилар
ЦЗ
14
Пауло Да Силва
ЦЗ
3
Маркос Касерес
ПЗ
21
Оскар Ромеро
ЛП
21
Нестор Ортигоса
ОП
15
Виктор Касерес
ОП
20
Освальдо Мартинес
ЦП
7
Рауль Бобадилья
ПП
8
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Перу
12
Диего Пенни
ВР
12
Саломон Либман
ВР
3
Ансель Рохас
ЦЗ
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
16
Педро Рекена
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
8
Эдвин Ретамосо
ЦП
21
Хоэль Санчес
ЦП
7
Паоло Уртадо
ЦФ
10
Джефферсон Фарфан
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Парагвай
12
Альфредо Агилар
ВР
1
Антони Сильва
ВР
6
Ричард Ортис
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
11
Эдгар Бенитес
ЛП
6
Осмар Молинас
ЦП
16
Эдуардо Аранда
ЦП
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
9
Роке Санта Крус
ЦФ
18
Нельсон Вальдес
ЦФ
4-3-1-2
1
Галлезе
6
Варгас
22
Аскуэс
15
Рамос
17
Адвинкула
7
Бальон
17
Лобатон
10
Куэва
18
Каррильо
9
Герреро
7
Рейна
4-2-3-1
1
Вильяр
3
Касерес
4
Агилар
14
Да Силва
6
Самудио
21
Ортигоса
15
Касерес
7
Бобадилья
20
Мартинес
21
Ромеро
8
Барриос
17
Лобатон
19
Йотун
19
Йотун
17
Лобатон
7
Рейна
21
Санчес
21
Санчес
7
Рейна
18
Каррильо
7
Уртадо
7
Уртадо
18
Каррильо
21
Ортигоса
6
Ортис
6
Ортис
21
Ортигоса
20
Мартинес
11
Бенитес
11
Бенитес
20
Мартинес
15
Касерес
16
Аранда
16
Аранда
15
Касерес
Остались в запасе
Перу
Парагвай
3
Ансель Рохас
ЦЗ
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
16
Педро Рекена
ЦЗ
8
Эдвин Ретамосо
ЦП
12
Диего Пенни
ВР
12
Саломон Либман
ВР
10
Джефферсон Фарфан
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
12
Альфредо Агилар
ВР
6
Осмар Молинас
ЦП
1
Антони Сильва
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
9
Роке Санта Крус
ЦФ
18
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
3
Ансель Рохас
ЦЗ
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
16
Педро Рекена
ЦЗ
8
Эдвин Ретамосо
ЦП
12
Диего Пенни
ВР
12
Саломон Либман
ВР
10
Джефферсон Фарфан
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
12
Альфредо Агилар
ВР
6
Осмар Молинас
ЦП
1
Антони Сильва
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
9
Роке Санта Крус
ЦФ
18
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Перу - Парагвай
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Рауль Ороско Дельгадильо
Стадион:
Эстер Роа
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