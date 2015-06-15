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Расписание матчей
Кубок Америки
Бразилия - Перу
Бразилия - Перу: обзор матча 15 июня 2015
Бразилия
15.06.2015, понедельник, 00:30
Кубок Америки, группа C, 1 тур
2 : 1
Завершен
Перу
4'
Неймар
90+1'
Д. Коста
3'
К. Куэва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Перу
ГОЛ! 2:1!
Д. Коста
Пас отдал
Неймар
90'
+1
88'
Замена
Й. Йотун
️️️️
Х. Варгас
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Виллиан
86'
83'
Желтая карточка
Х. Варгас
82'
Замена
А. Каррильо
️️️️
Д. Фарфан
81'
Замена
Й. Рейна
️️️️
К. Куэва
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Фред
74'
Замена
Д. Коста
️️️️
Д. Тарделли
67'
Желтая карточка
Ф. Луис
59'
Желтая карточка
Неймар
42'
29'
Желтая карточка
Х. Паоло Герреро
ГОЛ! 1:1!
Неймар
Пас отдал
Д. Алвес
4'
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Куэва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Джефферсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Неймар
(К)
ЛВ
8
Фред
ЛВ
8
Элиас
ОП
17
Фернандиньо
ОП
9
Диего Тарделли
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Хуан Варгас
ЛЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Карлос Аскуэс
ЦЗ
17
Луис Адвинкула
ПЗ
10
Кристиан Куэва
ЛВ
17
Карлос Лобатон
(К)
ОП
7
Хосепмир Бальон
ОП
21
Хоэль Санчес
ЦП
10
Джефферсон Фарфан
ПВ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Бразилия
12
Нето
ВР
23
Марсело Гроэ
ВР
15
Жеферсон
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
7
Дуглас Коста
ЛВ
5
Каземиро
ОП
17
Фабиньо
ОП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
7
Робиньо
ЦФ
Перу
12
Диего Пенни
ВР
12
Саломон Либман
ВР
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
3
Ансель Рохас
ЦЗ
16
Педро Рекена
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
8
Эдвин Ретамосо
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
7
Йорди Рейна
ЦФ
7
Паоло Уртадо
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-2-3-1
1
Джефферсон
6
Луис
4
Луис
3
Миранда
13
Алвес
8
Элиас
17
Фернандиньо
8
Фред
10
Неймар
10
Виллиан
9
Тарделли
4-2-1-2-1
1
Галлезе
17
Адвинкула
5
Самбрано
22
Аскуэс
6
Варгас
17
Лобатон
7
Бальон
21
Санчес
10
Фарфан
10
Куэва
9
Герреро
10
Виллиан
22
Рибейро
22
Рибейро
10
Виллиан
9
Тарделли
7
Коста
7
Коста
9
Тарделли
8
Фред
20
Фирмино
20
Фирмино
8
Фред
10
Куэва
7
Рейна
7
Рейна
10
Куэва
6
Варгас
19
Йотун
19
Йотун
6
Варгас
10
Фарфан
18
Каррильо
18
Каррильо
10
Фарфан
Остались в запасе
Бразилия
Перу
15
Жеферсон
ЦЗ
12
Нето
ВР
23
Марсело Гроэ
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
17
Фабиньо
ОП
7
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
3
Ансель Рохас
ЦЗ
16
Педро Рекена
ЦЗ
8
Эдвин Ретамосо
ЦП
12
Диего Пенни
ВР
12
Саломон Либман
ВР
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
7
Паоло Уртадо
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
15
Жеферсон
ЦЗ
12
Нето
ВР
23
Марсело Гроэ
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
17
Фабиньо
ОП
7
Робиньо
ЦФ
Остались в запасе
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
3
Ансель Рохас
ЦЗ
16
Педро Рекена
ЦЗ
8
Эдвин Ретамосо
ЦП
12
Диего Пенни
ВР
12
Саломон Либман
ВР
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
7
Паоло Уртадо
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Бразилия - Перу
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Гарсия Ороско
(Мехико)
Стадион:
Мунисипал Херман Бекер
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 00:25 (прямая)
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