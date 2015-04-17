|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мордовия (мол)
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2015
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|14.05.2015
|90' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|10.05.2015
|88' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|03.05.2015
|81' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|2:2
|Мордовия (мол) (Саранск)
|23.04.2015
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|17.04.2015
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:1
|Спартак М (мол) (Москва)