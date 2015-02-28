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    Юрий Бровченко - статистика

    #33 | Полузащитник
    Имя Юрий
    Фамилия Бровченко
    Команда Олимпик
    Состав Основной
    Родной город Чернигов
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 января 1988 (35 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпик 4 0 1 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2015 1' -65' Мариуполь (Мариуполь) 4:1 Олимпик (Донецк)
    63' 43' 65'
    23.05.2015 Был в запасе Олимпик (Донецк) 1:3 Волынь (Луцк)
    17.05.2015 1' -90' Олимпик (Донецк) 2:1 Металлист (Харьков)
    09.05.2015 1' -90' Ворскла (Полтава) 3:1 Олимпик (Донецк)
    04.05.2015 40' -90' Олимпик (Донецк) 0:0 Металлург (Запорожье)
    19.04.2015 Был в запасе Олимпик (Донецк) 0:5 Днепр (Днепр)
    28.02.2015 Был в запасе Заря (Луганск) 5:1 Олимпик (Донецк)
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