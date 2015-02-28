Юрий Бровченко - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Бровченко
|Команда
|Олимпик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Чернигов
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 января 1988 (35 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Бровченко
|Команда
|Олимпик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Чернигов
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 января 1988 (35 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпик
|4
|0
|1
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|1' -65'
|Мариуполь (Мариуполь)
|4:1
|Олимпик (Донецк)
|63' 43' 65'
|23.05.2015
|Был в запасе
|Олимпик (Донецк)
|1:3
|Волынь (Луцк)
|17.05.2015
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|2:1
|Металлист (Харьков)
|09.05.2015
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|3:1
|Олимпик (Донецк)
|04.05.2015
|40' -90'
|Олимпик (Донецк)
|0:0
|Металлург (Запорожье)
|19.04.2015
|Был в запасе
|Олимпик (Донецк)
|0:5
|Днепр (Днепр)
|28.02.2015
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|5:1
|Олимпик (Донецк)