Евгений Немтинов - статистика
#95 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Немтинов
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Немтинов
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мариуполь
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2015
|83' -90'
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|10.04.2015
|65' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|05.04.2015
|46' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:6
|Шахтер (Донецк)
|15.03.2015
|68' -90'
|Динамо (Киев)
|5:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|07.03.2015
|77' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:1
|Заря (Луганск)
|27.02.2015
|1' -65'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Мариуполь (Мариуполь)