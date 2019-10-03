Никола Даль Монте - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Даль Монте
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Равенна
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 сентября 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Даль Монте
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Равенна
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 сентября 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лугано
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2019
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|1:1
|Лугано (Лугано)
|45'
|28.11.2019
|Был в запасе
|Лугано (Лугано)
|0:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|07.11.2019
|Был в запасе
|Лугано (Лугано)
|0:0
|Мальме (Мальме)
|24.10.2019
|Был в запасе
|Мальме (Мальме)
|2:1
|Лугано (Лугано)
|03.10.2019
|Был в запасе
|Лугано (Лугано)
|0:0
|Динамо (Киев)