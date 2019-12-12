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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Лугано
Динамо К - Лугано: обзор матча 12 декабря 2019
Динамо К
12.12.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа B, 6 тур
1 : 1
Завершен
Лугано
90+4'
В. Цыганков
45'
М. Араторе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Лугано
ГОЛ! 1:1!
В. Цыганков
90'
+4
67'
Желтая карточка
Л. Обексер
45'
ГОЛ! 0:1!
М. Араторе
Пас отдал
Н. Даль Монте
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
19
Владимир Шепелев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Лугано
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
27
Линус Обексер
ЦЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
70
Марко Араторе
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
10
Николай Шапаренко
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
9
Фран Соль
ЦФ
Лугано
5
Мият Марич
ЦЗ
89
Домен Чрнигой
ПП
4-2-2-1
1
Бущан
16
Миколенко
94
Кедзиора
4
Кадар
20
Караваев
19
Шепелев
29
Буяльский
14
де Пена
11
Цыганков
41
Беседин
3-1-1
5
Дапрела
27
Обексер
15
Яо
70
Араторе
23
Даль Монте
Остались в запасе
Динамо К
Лугано
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
71
Денис Бойко
ВР
10
Николай Шапаренко
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
89
Домен Чрнигой
ПП
5
Мият Марич
ЦЗ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
71
Денис Бойко
ВР
10
Николай Шапаренко
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
9
Фран Соль
ЦФ
Остались в запасе
89
Домен Чрнигой
ПП
5
Мият Марич
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Динамо К - Лугано
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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