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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лугано - Динамо К
Лугано - Динамо К: обзор матча 03 октября 2019
Лугано
03.10.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 2 тур
0 : 0
Завершен
Динамо К
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Динамо К
86'
Желтая карточка
А. Шабанов
35'
Желтая карточка
Т. Кадар
Желтая карточка
Э. Яо
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
5
Мият Марич
ЦЗ
70
Марко Араторе
ЦП
19
Александер Герндт
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Лугано
23
Никола Даль Монте
ЦФ
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
19
Денис Гармаш
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
9
Фран Соль
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
3-1-1
5
Дапрела
15
Яо
5
Марич
70
Араторе
19
Герндт
3-4-2-1
71
Бойко
94
Кедзиора
4
Кадар
16
Миколенко
29
Буяльский
8
Сидорчук
19
Шепелев
31
Шабанов
11
Цыганков
7
Вербич
7
Родригес
Остались в запасе
Лугано
Динамо К
23
Никола Даль Монте
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
1
Георгий Бущан
ВР
19
Денис Гармаш
АП
9
Фран Соль
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Остались в запасе
23
Никола Даль Монте
ЦФ
Остались в запасе
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
1
Георгий Бущан
ВР
19
Денис Гармаш
АП
9
Фран Соль
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Статистика матча Лугано - Динамо К
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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