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Таульянт Сефери
Статистика
Таульянт Сефери - статистика
Завершил карьеру
15 ноября 1996 (29), Куманово
#99 | Полузащитник
177 см
Албания | Северная Македония
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Товарищеские матчи. Сборные,
Албания
0 : 1
06.06.2026
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