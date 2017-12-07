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Ян Лаштувка
Статистика
Ян Лаштувка - статистика
Завершил карьеру
7 июля 1982 (44)
#27 | Вратарь
190 см | 82 кг
Чехия
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Статистика по турнирам
Чехия. Синот Лига 2019/2020
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Чемпионат Украины 2009/2010
Германия. Бундеслига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Славия
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Славия
0 : 1
07.12.2017
Астана
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Маккаби
0 : 2
23.11.2017
Славия
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Славия
0 : 2
02.11.2017
Вильярреал
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Вильярреал
2 : 2
19.10.2017
Славия
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Астана
1 : 1
28.09.2017
Славия
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