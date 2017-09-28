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    Ян Лаштувка - статистика

    #27 | Вратарь
    Имя Ян
    Фамилия Лаштувка
    Команда Днепр
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 июля 1982 (40 лет)
    Рост 190
    Вес 82
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Славия 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2017 1' -90' Славия (Прага) 0:1 Астана (Астана)
    23.11.2017 1' -90' Маккаби (Тель-Авив) 0:2 Славия (Прага)
    02.11.2017 1' -90' Славия (Прага) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    19.10.2017 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:2 Славия (Прага)
    28.09.2017 Был в запасе Астана (Астана) 1:1 Славия (Прага)
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