Ян Лаштувка - статистика
#27 | Вратарь
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Лаштувка
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 июля 1982 (40 лет)
|Рост
|190
|Вес
|82
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Лаштувка
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 июля 1982 (40 лет)
|Рост
|190
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2017
|1' -90'
|Славия (Прага)
|0:1
|Астана (Астана)
|23.11.2017
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|0:2
|Славия (Прага)
|02.11.2017
|1' -90'
|Славия (Прага)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|19.10.2017
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:2
|Славия (Прага)
|28.09.2017
|Был в запасе
|Астана (Астана)
|1:1
|Славия (Прага)