Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серен Рикс
Статистика
Серен Рикс - статистика
Завершил карьеру
7 апреля 1987 (39)
#5 | Полузащитник
Дания
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Швеция. Аллсвенскан 2024
Лига Европы 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Товарищеские матчи 2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальме
5
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 8 тур
Славия
2 : 2
30.01.2025
Мальме
Был в запасе
Лига Европы, 7 тур
Мальме
2 : 3
23.01.2025
Твенте
77' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Мальме
2 : 2
12.12.2024
Галатасарай
1' - 82'
39'
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
4 : 1
28.11.2024
Мальме
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Бешикташ
2 : 1
06.11.2024
Мальме
86' - 90'
90'
Лига Европы, 3 тур
Мальме
0 : 1
24.10.2024
Олимпиакос
81' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Карабах
1 : 2
03.10.2024
Мальме
90' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Мальме
0 : 2
26.09.2024
Рейнджерс
Был в запасе
Главные новости
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
7
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
5
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
10
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
2
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
6
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
8
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+