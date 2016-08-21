Ламин Джаллоу - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Ламин
|Фамилия
|Джаллоу
|Команда
|Фехервар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 декабря 1995 (27 лет)
|Имя
|Ламин
|Фамилия
|Джаллоу
|Команда
|Фехервар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 декабря 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кьево
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.12.2016
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|26.11.2016
|81' -90'
|Торино (Турин)
|2:1
|Кьево (Верона)
|19.11.2016
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|28.08.2016
|85' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Кьево (Верона)
|21.08.2016
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:0
|Интер (Милан)