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    Ламин Джаллоу - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Ламин
    Фамилия Джаллоу
    Команда Фехервар
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 декабря 1995 (27 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кьево 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.12.2016 Был в запасе Кьево (Верона) 2:1 Сампдория (Генуя)
    26.11.2016 81' -90' Торино (Турин) 2:1 Кьево (Верона)
    19.11.2016 Был в запасе Кьево (Верона) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    28.08.2016 85' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:0 Кьево (Верона)
    21.08.2016 Был в запасе Кьево (Верона) 2:0 Интер (Милан)
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