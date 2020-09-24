Эмануэль Инсуа - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Эмануэль
|Фамилия
|Инсуа
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Эмануэль
|Фамилия
|Инсуа
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|6
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2020
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|2:4
|Брага (Брага)
|70'
|26.11.2020
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|0:3
|Заря (Луганск)
|05.11.2020
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:4
|АЕК (Афины)
|87'
|29.10.2020
|1' -86'
|АЕК (Афины)
|1:2
|Лестер (Лестер)
|73'
|22.10.2020
|Был в запасе
|Брага (Брага)
|3:0
|АЕК (Афины)
|01.10.2020
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|2:1
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|16'
|24.09.2020
|1' -90'
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|0:1
|АЕК (Афины)