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Эмануэль Инсуа
Статистика
Эмануэль Инсуа - статистика
Завершил карьеру
10 апреля 1991 (35), Буэнос-Айрес
#12 | Защитник
182 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2024
Испания. Сегунда 2024/2025
Греция. Суперлига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Греция. Суперлига 2019/2020
Греция. Суперлига 2018/2019
Греция. Суперлига 2017/2018
Италия. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Расинг де Феррол
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
77' - 90'
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
75' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Тенерифе
0 : 0
11.05.2025
Расинг де Феррол
1' - 46'
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг де Феррол
1 : 2
04.05.2025
Сарагоса
46' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
19.04.2025
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Овьедо
3 : 0
12.04.2025
Расинг де Феррол
86' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Эльче
1 : 0
07.04.2025
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Расинг де Феррол
0 : 1
29.03.2025
Депортиво
84' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Малага
2 : 0
22.03.2025
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
15.03.2025
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Гранада
3 : 0
09.03.2025
Расинг де Феррол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Расинг де Феррол
0 : 1
05.03.2025
Бургос
1' - 64'
Испания. Сегунда, 29 тур
Уэска
3 : 1
01.03.2025
Расинг де Феррол
1' - 70'
Испания. Сегунда, 29 тур
Уэска
3 : 1
01.03.2025
Расинг де Феррол
1' - 70'
Испания. Сегунда, 28 тур
Расинг де Феррол
0 : 1
22.02.2025
Кордоба
1' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Мирандес
4 : 1
14.02.2025
Расинг де Феррол
46' - 90'
87'
Испания. Сегунда, 26 тур
Расинг де Феррол
1 : 3
08.02.2025
Кастельон
Был в запасе
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