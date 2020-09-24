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    Эмануэль Инсуа - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Эмануэль
    Фамилия Инсуа
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Родной город Буэнос-Айрес
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 апреля 1991 (31 год)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 6 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2020 1' -90' АЕК (Афины) 2:4 Брага (Брага)
    70'
    26.11.2020 1' -90' АЕК (Афины) 0:3 Заря (Луганск)
    05.11.2020 1' -90' Заря (Луганск) 1:4 АЕК (Афины)
    87'
    29.10.2020 1' -86' АЕК (Афины) 1:2 Лестер (Лестер)
    73'
    22.10.2020 Был в запасе Брага (Брага) 3:0 АЕК (Афины)
    01.10.2020 1' -90' АЕК (Афины) 2:1 Вольфсбург (Вольфсбург)
    16'
    24.09.2020 1' -90' Санкт-Галлен (Санкт-Галлен) 0:1 АЕК (Афины)
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