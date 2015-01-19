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    Махатма Оту - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Махатма
    Фамилия Оту
    Команда Согндаль
    Состав Основной
    Родной город Аккра
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 февраля 1992 (31 год)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гана 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.02.2015 Был в запасе Кот-д'Ивуар 0:0
    (9:8)п    		 Гана
    05.02.2015 Был в запасе Гана 3:0 Экваториальная Гвинея
    01.02.2015 Был в запасе Гана 3:0 Гвинея
    27.01.2015 Был в запасе ЮАР 1:2 Гана
    23.01.2015 78' -90' Гана 1:0 Алжир
    19.01.2015 Был в запасе Гана 1:2 Сенегал
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