Махатма Оту - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Махатма
|Фамилия
|Оту
|Команда
|Согндаль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Махатма
|Фамилия
|Оту
|Команда
|Согндаль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гана
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.02.2015
|Был в запасе
|Кот-д'Ивуар
|0:0
(9:8)п
|Гана
|05.02.2015
|Был в запасе
|Гана
|3:0
|Экваториальная Гвинея
|01.02.2015
|Был в запасе
|Гана
|3:0
|Гвинея
|27.01.2015
|Был в запасе
|ЮАР
|1:2
|Гана
|23.01.2015
|78' -90'
|Гана
|1:0
|Алжир
|19.01.2015
|Был в запасе
|Гана
|1:2
|Сенегал