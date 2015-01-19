Квеси Аппиа - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Квеси
|Фамилия
|Аппиа
|Команда
|Уимблдон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 августа 1990 (32 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Квеси
|Фамилия
|Аппиа
|Команда
|Уимблдон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 августа 1990 (32 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гана
|4
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.02.2015
|1' -99'
|Кот-д'Ивуар
|0:0
(9:8)п
|Гана
|05.02.2015
|1' -90'
|Гана
|3:0
|Экваториальная Гвинея
|75'
|01.02.2015
|1' -90'
|Гана
|3:0
|Гвинея
|44'
|27.01.2015
|70' -90'
|ЮАР
|1:2
|Гана
|23.01.2015
|Был в запасе
|Гана
|1:0
|Алжир
|19.01.2015
|Был в запасе
|Гана
|1:2
|Сенегал