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    Квеси Аппиа - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Квеси
    Фамилия Аппиа
    Команда Уимблдон
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 августа 1990 (32 года)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гана 4 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.02.2015 1' -99' Кот-д'Ивуар 0:0
    (9:8)п    		 Гана
    05.02.2015 1' -90' Гана 3:0 Экваториальная Гвинея
    75'
    01.02.2015 1' -90' Гана 3:0 Гвинея
    44'
    27.01.2015 70' -90' ЮАР 1:2 Гана
    23.01.2015 Был в запасе Гана 1:0 Алжир
    19.01.2015 Был в запасе Гана 1:2 Сенегал
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