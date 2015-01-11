Антонио Марин - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Марин
|Команда
|Альмерия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Беналуа
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Вес
|72
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Марин
|Команда
|Альмерия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Беналуа
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альмерия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2015
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|2:3
|Валенсия (Валенсия)
|10.05.2015
|57' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:2
|Малага (Малага)
|29.04.2015
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|3:0
|Альмерия (Альмерия)
|11.04.2015
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|3:0
|Гранада (Гранада)
|08.04.2015
|1' -94'
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Альмерия (Альмерия)
|11.01.2015
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|0:2
|Севилья (Севилья)