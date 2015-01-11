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    Антонио Марин - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Антонио
    Фамилия Марин
    Команда Альмерия
    Состав Молодежный
    Родной город Беналуа
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 июня 1996 (26 лет)
    Рост 179
    Вес 72
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Альмерия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2015 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 2:3 Валенсия (Валенсия)
    10.05.2015 57' -90' Альмерия (Альмерия) 1:2 Малага (Малага)
    29.04.2015 Был в запасе Реал (Мадрид) 3:0 Альмерия (Альмерия)
    11.04.2015 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 3:0 Гранада (Гранада)
    08.04.2015 1' -94' Барселона (Барселона) 4:0 Альмерия (Альмерия)
    11.01.2015 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 0:2 Севилья (Севилья)
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