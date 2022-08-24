Доминик Гейп - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Гейп
|Команда
|Уикомб Уондерерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1994 (28 лет)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Гейп
|Команда
|Уикомб Уондерерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уикомб Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2022
|74' -90'
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|1:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|79'