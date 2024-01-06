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Доминик Гейп
Статистика
€ 50 тыс
Доминик Гейп - статистика
Колчестер Юнайтед
9 сентября 1994 (32)
#15 | Полузащитник
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Команда
И
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П
Ж
К
Саттон Юнайтед
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/32 финала
Плимут Аргайл
3 : 1
06.01.2024
Саттон Юнайтед
1' - 64'
Англия. Кубок, 1/128 финала
Саттон Юнайтед
2 : 1
04.11.2023
Файлд
83' - 90'
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