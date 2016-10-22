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    Крис Лонг - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Крис
    Фамилия Лонг
    Команда Флитвуд
    Состав Основной
    Родной город Ливерпуль
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 169
    Вес 77
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бернли 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2017 1' -90' Бернли (Бернли) 1:2 Вест Хэм (Лондон)
    13.05.2017 1' -90' Борнмут (Борнмут) 2:1 Бернли (Бернли)
    06.05.2017 1' -90' Бернли (Бернли) 2:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    29.04.2017 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 0:2 Бернли (Бернли)
    22.10.2016 Был в запасе Бернли (Бернли) 2:1 Эвертон (Ливерпуль)
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