Крис Лонг - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Лонг
|Команда
|Флитвуд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|169
|Вес
|77
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Лонг
|Команда
|Флитвуд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|169
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бернли
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2017
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:2
|Вест Хэм (Лондон)
|13.05.2017
|1' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|2:1
|Бернли (Бернли)
|06.05.2017
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|2:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|29.04.2017
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:2
|Бернли (Бернли)
|22.10.2016
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|2:1
|Эвертон (Ливерпуль)