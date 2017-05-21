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АПЛ 2026/2027
Бернли - Вест Хэм
Бернли - Вест Хэм: обзор матча 21 мая 2017
Бернли
21.05.2017, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 2
Завершен
Вест Хэм
23'
С. Воукс
27'
С. Фегули
72'
А. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Вест Хэм
90'
Замена
Д. Райс
️️️️
Э. Фернандес
Желтая карточка
Й. Берг Гудмундссон
86'
84'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Р. Снодграсс
Замена
Э. Барнс
️️️️
А. Грэй
78'
Замена
С. Дефур
️️️️
Э. Вествуд
78'
72'
ГОЛ! 1:2!
А. Айю
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Р. Брэди
67'
42'
Желтая карточка
М. Ланзини
27'
ГОЛ! 1:1!
С. Фегули
Желтая карточка
Э. Вествуд
26'
ГОЛ! 1:0!
С. Воукс
23'
17'
Желтая карточка
Д. Коллинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ПП
45
Андре Грэй
ЦФ
24
Крис Лонг
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛП
24
Андре Айю
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
Главный тренер
Скотт Паркер
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
7
Даниэл Агьей
РФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
41
Деклан Райс
ОП
46
Мозес Макаси
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
2-1-4-3
22
Хитон
6
Тарковски
38
Лоутон
8
Вествуд
11
Брэди
29
Хендрик
3
Уорд
37
Эрфилд
19
Воукс
24
Лонг
45
Грэй
3-3-2-2
13
Адриан
39
Коллинс
21
Огбонна
6
Фонте
3
Бирам
8
Фегули
6
Фернандес
23
Снодграсс
3
Крессуэлл
22
Ланзини
24
Айю
8
Вествуд
16
Дефур
16
Дефур
8
Вествуд
11
Брэди
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
11
Брэди
45
Грэй
35
Барнс
35
Барнс
45
Грэй
6
Фернандес
41
Райс
41
Райс
6
Фернандес
23
Снодграсс
11
Флетчер
11
Флетчер
23
Снодграсс
Остались в запасе
Бернли
Вест Хэм
7
Даниэл Агьей
РФ
1
Ник Поуп
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Челестини
12
Даррен Рэндольф
ВР
46
Мозес Макаси
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
7
Даниэл Агьей
РФ
1
Ник Поуп
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
46
Мозес Макаси
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Бернли - Вест Хэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
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