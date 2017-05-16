Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Халид Исмаилов - статистика

Завершил карьеру
7 апреля 1997 (29)
#49 | Полузащитник
167 см | 67 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ахмат (мол)
18
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Спартак М (мол)
1 : 0
16.05.2017
Ахмат (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Рубин (мол)
0 : 2
25.04.2017
Ахмат (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
Ахмат (мол)
3 : 2
21.04.2017
Анжи (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
19.03.2017
ЦСКА (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
Локомотив (мол)
2 : 1
04.12.2016
Ахмат (мол)
1' - 46'
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
Ахмат (мол)
1 : 1
01.12.2016
Краснодар (мол)
1' - 90'
73'
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Ахмат (мол)
2 : 0
25.11.2016
Спартак М (мол)
67' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Ахмат (мол)
1 : 4
20.11.2016
Томь (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Ахмат (мол)
1 : 0
05.11.2016
Зенит (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Ахмат (мол)
1 : 0
21.10.2016
Рубин (мол)
1' - 73'
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Анжи (мол)
0 : 1
16.10.2016
Ахмат (мол)
1' - 83'
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
30.09.2016
Оренбург (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Арсенал Т (мол)
1 : 2
24.09.2016
Ахмат (мол)
1' - 74'
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Ахмат (мол)
3 : 1
17.09.2016
Амкар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
ЦСКА (мол)
3 : 0
09.09.2016
Ахмат (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
28.08.2016
Ростов (мол)
1' - 90'
58'
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Уфа (мол)
0 : 3
19.08.2016
Ахмат (мол)
1' - 76'
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Ахмат (мол)
5 : 0
13.08.2016
Локомотив (мол)
1' - 89'
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Краснодар (мол)
2 : 3
07.08.2016
Ахмат (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
31.07.2016
Кр. Советов (мол)
1' - 90'
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
1
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
3
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
2
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
1
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
2
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+