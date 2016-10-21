Халид Исмаилов - статистика
#49 | Полузащитник
|Имя
|Халид
|Отчество
|Бекханович
|Фамилия
|Исмаилов
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|167
|Вес
|67
|Имя
|Халид
|Отчество
|Бекханович
|Фамилия
|Исмаилов
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|167
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|18
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|25.04.2017
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|21.04.2017
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|19.03.2017
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|04.12.2016
|1' -46'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|01.12.2016
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|73'
|25.11.2016
|67' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|20.11.2016
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:4
|Томь (мол) (Томск)
|05.11.2016
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|21.10.2016
|1' -73'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|16.10.2016
|1' -83'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|30.09.2016
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|24.09.2016
|1' -74'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|1:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|17.09.2016
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|09.09.2016
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|28.08.2016
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|58'
|19.08.2016
|1' -76'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:3
|Ахмат (мол) (Грозный)
|13.08.2016
|1' -89'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|5:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|07.08.2016
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:3
|Ахмат (мол) (Грозный)
|31.07.2016
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)