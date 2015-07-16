Руслан Агаев - статистика
#52 | Вратарь
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Расимович
|Фамилия
|Агаев
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|188
|Вес
|75
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Расимович
|Фамилия
|Агаев
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|188
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа (мол)
|4
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2016
|1' -83'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|30.04.2016
|46' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:3
|Рубин (мол) (Казань)
|16.04.2016
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|2:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|09.04.2016
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|18.03.2016
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|25.07.2015
|1' -21'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|16.07.2015
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:3
|Уфа (мол) (Уфа)