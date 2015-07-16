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    Руслан Агаев - статистика

    #52 | Вратарь
    Имя Руслан
    Отчество Расимович
    Фамилия Агаев
    Команда Уфа
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 10 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 188
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа (мол) 4 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2016 1' -83' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    30.04.2016 46' -90' Уфа (мол) (Уфа) 0:3 Рубин (мол) (Казань)
    16.04.2016 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 2:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    09.04.2016 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 0:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    18.03.2016 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 0:2 Динамо (мол) (Москва)
    25.07.2015 1' -21' Уфа (мол) (Уфа) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    16.07.2015 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:3 Уфа (мол) (Уфа)
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