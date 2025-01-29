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Марко Рог
Статистика
€ 250 тыс
Марко Рог - статистика
Локомотива
19 июля 1995 (31)
#26 | Полузащитник
180 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Загреб
8
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 8 тур
Динамо Загреб
2 : 1
29.01.2025
Милан
70' - 90'
Лига чемпионов, 7 тур
Арсенал
3 : 0
22.01.2025
Динамо Загреб
1' - 59'
Лига чемпионов, 6 тур
Динамо Загреб
0 : 0
10.12.2024
Селтик
1' - 90'
35'
Лига чемпионов, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 3
27.11.2024
Боруссия Д
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Слован
1 : 4
05.11.2024
Динамо Загреб
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
Зальцбург
0 : 2
23.10.2024
Динамо Загреб
59' - 90'
90'
Лига чемпионов, 2 тур
Динамо Загреб
2 : 2
02.10.2024
Монако
63' - 90'
66'
Лига чемпионов, 1 тур
Бавария
9 : 2
17.09.2024
Динамо Загреб
1' - 46'
Лига чемпионов, 4 раунд
Карабах
0 : 2
28.08.2024
Динамо Загреб
66' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Динамо Загреб
3 : 0
20.08.2024
Карабах
77' - 90'
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