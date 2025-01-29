Статистика по турнирам

Хорватия. Футбольная лига 2025/2026 Лига чемпионов 2024/2025 Хорватия. Футбольная лига 2024/2025 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Испания. Примера 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Лига чемпионов 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2014