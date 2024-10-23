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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зальцбург - Динамо Загреб
Зальцбург - Динамо Загреб: обзор матча 23 октября 2024
Зальцбург
23.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 2
Завершен
Динамо Загреб
49'
С. Куленович
84'
Б. Петкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Динамо Загреб
90'
Желтая карточка
М. Рог
88'
Замена
Л. Качавенда
️️️️
М. Батурина
87'
Замена
Л. Стойкович
️️️️
П. Сучич
84'
ГОЛ! 0:2!
Б. Петкович
Пас отдал
С. Ристовски
Замена
Д. Гиндо
️️️️
А. Терзич
82'
77'
Замена
Б. Петкович
️️️️
С. Куленович
77'
Замена
Р. Пьерр-Габриэль
️️️️
Т. Огивара
Желтая карточка
К. Пиатковски
73'
Замена
Я. Бласвих
️️️️
О. Глух
69'
Красная карточка
А. Шлагер
66'
59'
Замена
М. Рог
️️️️
А. Адеми
Замена
С. Байчетич
️️️️
М. Дьямбу
58'
Замена
Н. Капалдо
️️️️
М. Бидструп
58'
Замена
Д. Нене
️️️️
А. Дагхим
58'
49'
ГОЛ! 0:1!
С. Куленович
Пас отдал
С. Ристовски
Желтая карточка
А. Дедич
31'
Желтая карточка
М. Бидструп
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
37
Амар Дедич
(К)
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
6
Мамади Дьямбу
ОП
2
Мадс Бидструп
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
10
Оскар Глух
АП
19
Карим Конате
ЦФ
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
8
Петар Сучич
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
45
Ариян Адеми
(К)
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Зальцбург
28
Янис Бласвих
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
34
Хендри Бланк
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
29
Люка Гурна
ОП
10
Oliver Lukić
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
45
Доржель Нене
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
10
Лука Стойкович
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
80
Лукас Качавенда
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Шлагер
71
Терзич
91
Пиатковски
6
Байду
37
Дедич
6
Дьямбу
2
Бидструп
14
Дагхим
10
Глух
14
Кьергор
19
Конате
3-3-3-1
33
Невистич
6
Бернауэр
28
Теофил-Катерин
16
Торренте
33
Ристовски
8
Сучич
26
Огивара
20
Батурина
45
Адеми
27
Мишич
17
Куленович
10
Глух
28
Бласвих
28
Бласвих
10
Глух
71
Терзич
27
Гиндо
27
Гиндо
71
Терзич
6
Дьямбу
22
Байчетич
22
Байчетич
6
Дьямбу
2
Бидструп
24
Капалдо
24
Капалдо
2
Бидструп
14
Дагхим
45
Нене
45
Нене
14
Дагхим
26
Огивара
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
26
Огивара
20
Батурина
80
Качавенда
80
Качавенда
20
Батурина
45
Адеми
26
Рог
26
Рог
45
Адеми
8
Сучич
10
Стойкович
10
Стойкович
8
Сучич
17
Куленович
9
Петкович
9
Петкович
17
Куленович
Остались в запасе
Зальцбург
Динамо Загреб
34
Хендри Бланк
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
10
Oliver Lukić
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
24
Даниэль Загорац
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
34
Хендри Бланк
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
10
Oliver Lukić
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Зальцбург - Динамо Загреб
3
1
1
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
10
10
Офсайды
1
1
Количество передач
434
473
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.42
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
1 : 1
29.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
1 : 1
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Ред Булл Арена
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