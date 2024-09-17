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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Динамо Загреб
Бавария - Динамо Загреб: обзор матча 17 сентября 2024
Бавария
17.09.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
9 : 2
Завершен
Динамо Загреб
19'
Г. Кейн (П)
33'
Р. Геррейру
38'
М. Олисе
57'
Г. Кейн
61'
М. Олисе
73'
Г. Кейн (П)
78'
Г. Кейн (П)
85'
Л. Сане
90+2'
Л. Горецка
49'
Б. Петкович
50'
Т. Огивара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Динамо Загреб
ГОЛ! 9:2!
Л. Горецка
Пас отдал
Й. Киммих
90'
+2
ГОЛ! 8:2!
Л. Сане
Пас отдал
Т. Мюллер
85'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Р. Геррейру
81'
ГОЛ с пенальти! 7:2!
Г. Кейн
78'
78'
Замена
А. Адеми
️️️️
М. Батурина
77'
Желтая карточка
С. Ристовски
ГОЛ с пенальти! 6:2!
Г. Кейн
73'
73'
Замена
Д. Шпикич
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
73'
Замена
А. Ходжа
️️️️
Т. Огивара
Замена
Э. Дайер
️️️️
К. Мин-Джэ
68'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Д. Мусиала
68'
Замена
Л. Сане
️️️️
М. Олисе
68'
62'
Замена
С. Куленович
️️️️
М. Пьяца
ГОЛ! 5:2!
М. Олисе
Пас отдал
Д. Мусиала
61'
ГОЛ! 4:2!
Г. Кейн
Пас отдал
Й. Киммих
57'
50'
ГОЛ! 3:2!
Т. Огивара
Пас отдал
Й. Мишич
49'
ГОЛ! 3:1!
Б. Петкович
Пас отдал
М. Пьяца
46'
Замена
Л. Стойкович
️️️️
М. Рог
Замена
С. Ульрайх
️️️️
М. Нойер
46'
ГОЛ! 3:0!
М. Олисе
Пас отдал
Й. Киммих
38'
ГОЛ! 2:0!
Р. Геррейру
Пас отдал
Д. Мусиала
33'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Кейн
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Бруно Петкович
(К)
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Макс Шмитт
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
10
Лука Стойкович
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
80
Лукас Качавенда
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
70
Хуан Кордоба
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
4-2-3-1
1
Нойер
22
Геррейру
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
19
Дэвис
6
Киммих
45
Павлович
17
Олисе
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Кейн
3-2-3-2
33
Невистич
18
Пьерр-Габриэль
3
Ммае
28
Теофил-Катерин
33
Ристовски
26
Огивара
27
Мишич
20
Батурина
26
Рог
9
Петкович
7
Пьяца
1
Нойер
26
Ульрайх
26
Ульрайх
1
Нойер
3
Мин-Джэ
15
Дайер
15
Дайер
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
27
Горецка
27
Горецка
22
Геррейру
17
Олисе
10
Сане
10
Сане
17
Олисе
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
20
Батурина
45
Адеми
45
Адеми
20
Батурина
26
Огивара
11
Ходжа
11
Ходжа
26
Огивара
18
Пьерр-Габриэль
77
Шпикич
77
Шпикич
18
Пьерр-Габриэль
26
Рог
10
Стойкович
10
Стойкович
26
Рог
7
Пьяца
17
Куленович
17
Куленович
7
Пьяца
Остались в запасе
Бавария
Динамо Загреб
23
Макс Шмитт
ВР
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
24
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
80
Лукас Качавенда
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
23
Макс Шмитт
ВР
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
80
Лукас Качавенда
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Бавария - Динамо Загреб
1
Всего ударов по воротам
29
4
Удары в створ
19
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
12
0
Нарушения
8
6
Офсайды
5
0
Количество передач
762
335
Сейвы
1
10
Точность передач %
92
79
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
19
4
Удары из-за пределов штрафной
10
0
xG (ожидаемые голы)
6.27
0.57
Матчи команд
Бавария
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бавария
- : -
01.12.2026
Герта
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
0 : 0
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
- : -
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Альянц Арена
Новости команд
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Бавария
Динамо Загреб
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3
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