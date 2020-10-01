Даниил Тюменцев - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Тюменцев
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Тюменцев
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2020
|1' -87'
|Чертаново (Москва)
|0:4
|Уфа (Уфа)
|01.10.2020
|1' -90'
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|0:0
(6:5)п
|Чертаново (Москва)