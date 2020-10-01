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    Даниил Тюменцев - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Даниил
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Тюменцев
    Команда Чертаново
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 182
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чертаново 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.2020 1' -87' Чертаново (Москва) 0:4 Уфа (Уфа)
    01.10.2020 1' -90' Ленинградец (Санкт-Петербург) 0:0
    (6:5)п    		 Чертаново (Москва)
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