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    Владислав Письменный - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Владислав
    Отчество Игоревич
    Фамилия Письменный
    Команда Знамя Труда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 июля 1995 (27 лет)
    Рост 187
    Вес 88
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Знамя Труда 13 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2015 1' -22' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 3:2 Спартак К (Кострома)
    05.10.2015 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 3:2 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    90'
    01.10.2015 1' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 3:1 Сочи (Сочи)
    27.09.2015 1' -90' Химки (Химки) 2:0 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    21.09.2015 1' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 0:1 Текстильщик (Иваново)
    15.09.2015 1' -90' Домодедово (Москва) 0:1 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    08.09.2015 1' -90' Волга (Тверь) 0:0 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    25'
    25.08.2015 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 2:1 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    18.08.2015 1' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 2:3 Москва (Москва)
    12.08.2015 1' -90' Карелия (Петрозаводск) 1:1 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    04.08.2015 1' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 0:2 Псков-747 (Псков)
    28.07.2015 1' -90' Строгино (Москва) 0:0 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    20.07.2015 1' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 1:0 ЦРФСО (Смоленск)
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