Владислав Письменный - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Письменный
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|187
|Вес
|88
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Письменный
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|187
|Вес
|88
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Знамя Труда
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2015
|1' -22'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|3:2
|Спартак К (Кострома)
|05.10.2015
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|3:2
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|90'
|01.10.2015
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|3:1
|Сочи (Сочи)
|27.09.2015
|1' -90'
|Химки (Химки)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|21.09.2015
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:1
|Текстильщик (Иваново)
|15.09.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|0:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|08.09.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|0:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|25'
|25.08.2015
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|2:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|18.08.2015
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:3
|Москва (Москва)
|12.08.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|1:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|04.08.2015
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:2
|Псков-747 (Псков)
|28.07.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|0:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|20.07.2015
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:0
|ЦРФСО (Смоленск)