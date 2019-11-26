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Адем Бюйюк
Статистика
Адем Бюйюк - статистика
Завершил карьеру
30 августа 1987 (39), Артвин
#10 | Нападающий
167 см
Турция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2019/2020
Турция. Суперлига 2019/2020
Турция. Суперлига 2018/2019
Турция. Суперлига 2017/2018
Турция. Суперлига 2016/2017
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Галатасарай
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 5 тур
Галатасарай
1 : 1
26.11.2019
Брюгге
1' - 90'
11'
Лига чемпионов, 4 тур
Реал
6 : 0
06.11.2019
Галатасарай
88' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Галатасарай
0 : 1
22.10.2019
Реал
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Галатасарай
0 : 1
01.10.2019
ПСЖ
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Брюгге
0 : 0
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Галатасарай
Был в запасе
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