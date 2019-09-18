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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брюгге - Галатасарай
Брюгге - Галатасарай: обзор матча 18 сентября 2019
Брюгге
18.09.2019, среда, 19:55
Лига чемпионов, группа A, 1 тур
0 : 0
Завершен
Галатасарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Галатасарай
90'
+4
Желтая карточка
Р. Донк
90'
+3
Замена
Р. Донк
️️️️
Ж. Мишель Сери
90'
Замена
Ш. Озбайраклы
️️️️
Ф. Фильо Мариано
Замена
Э. Баланта
️️️️
М. Ритс
86'
Желтая карточка
Р. Вормер
81'
Желтая карточка
Л. Опенда
73'
73'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
Замена
М. Дианье
️️️️
Э. Деннис
73'
60'
Замена
Э. Мор
️️️️
М. Лемина
Замена
Л. Опенда
️️️️
Д. Окереке
60'
56'
Желтая карточка
М. Лемина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
29
Давид Окереке
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
99
Марио Лемина
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
10
Перси Тау
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
7
Эмре Мор
ПВ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
3-4-1-2
22
Миньоле
16
Рикка
15
Дели
3
Митрович
20
Ванакен
23
Ритс
25
Вормер
22
Мата
15
Дьятта
17
Деннис
29
Окереке
4-2-2-2
16
Муслера
23
Маркао
25
Мариано
27
Люиндама
5
Нагатомо
8
Фегули
99
Лемина
14
Сери
15
Н'Зонзи
8
Бабел
9
Фалькао
23
Ритс
3
Баланта
3
Баланта
23
Ритс
29
Окереке
17
Опенда
17
Опенда
29
Окереке
17
Деннис
45
Дианье
45
Дианье
17
Деннис
99
Лемина
7
Мор
7
Мор
99
Лемина
25
Мариано
2
Озбайраклы
2
Озбайраклы
25
Мариано
14
Сери
4
Донк
4
Донк
14
Сери
Остались в запасе
Брюгге
Галатасарай
10
Перси Тау
ПВ
34
Этан Хорват
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Клеман
18
Омер Байрам
ЛЗ
1
Окан Кочук
ВР
10
Адем Бюйюк
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
10
Перси Тау
ПВ
34
Этан Хорват
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
Остались в запасе
18
Омер Байрам
ЛЗ
1
Окан Кочук
ВР
10
Адем Бюйюк
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Брюгге - Галатасарай
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Ян Брейдель
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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