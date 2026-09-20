Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 4 млн

Лукас Эвангелиста - статистика

Палмейрас
6 мая 1995 (31), Лимейра
#30 | Полузащитник
181 см | 70 кг
Бразилия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гремио
0 : 0
20.09.2026
Палмейрас
1' - 90'
79'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
ЛДУ
3 : 2
17.09.2026
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Палмейрас
2 : 0
13.09.2026
Сан-Паулу
1' - 67'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Палмейрас
1 : 0
10.09.2026
ЛДУ
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
0 : 0
07.09.2026
Палмейрас
1' - 63'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Мирассол
1 : 1
31.08.2026
Палмейрас
70' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палмейрас
23
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гремио
0 : 0
20.09.2026
Палмейрас
1' - 90'
79'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Палмейрас
2 : 0
13.09.2026
Сан-Паулу
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
0 : 0
07.09.2026
Палмейрас
1' - 63'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Мирассол
1 : 1
31.08.2026
Палмейрас
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
4 : 1
23.08.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Флуминенсе
3 : 2
15.08.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Палмейрас
0 : 0
09.08.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Витория
0 : 4
30.07.2026
Палмейрас
65' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Палмейрас
1 : 2
27.07.2026
Атлетико Минейро
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коритиба
1 : 3
23.07.2026
Палмейрас
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Палмейрас
1 : 0
31.05.2026
Шапекоэнсе
1' - 58'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Фламенго
0 : 3
24.05.2026
Палмейрас
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Палмейрас
1 : 1
17.05.2026
Крузейро
44' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Ремо
1 : 1
10.05.2026
Палмейрас
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Палмейрас
1 : 1
03.05.2026
Сантос
1' - 60'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Брагантино
0 : 1
27.04.2026
Палмейрас
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Палмейрас
1 : 0
20.04.2026
Атлетико Паранаэнсе
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Коринтианс
0 : 0
13.04.2026
Палмейрас
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Баия
1 : 2
06.04.2026
Палмейрас
60' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Палмейрас
2 : 1
03.04.2026
Гремио
84' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сан-Паулу
0 : 1
22.03.2026
Палмейрас
60' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Палмейрас
2 : 1
19.03.2026
Ботафого
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Палмейрас
1 : 0
16.03.2026
Мирассол
58' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.03.2026
Палмейрас
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Палмейрас
2 : 1
26.02.2026
Флуминенсе
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Интернасьонал
1 : 3
13.02.2026
Палмейрас
81' - 90'
82'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
5 : 1
05.02.2026
Витория
Был в запасе
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
1
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
1
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
1
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
1
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+