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Хэрроджейт
Брин Моррис
Статистика
€ 200 тыс
Брин Моррис - статистика
Хэрроджейт
25 апреля 1996 (30), Хартлпул
#8 | Полузащитник
182 см | 71 кг
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Англия. Кубок лиги 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ньюпорт Каунти
6
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ньюпорт Каунти
2 : 4
28.01.2024
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
36'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Истли
1 : 3
16.01.2024
Ньюпорт Каунти
1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ньюпорт Каунти
1 : 1
06.01.2024
Истли
1' - 90'
Англия. Кубок, 1/64 финала
Барнет
1 : 4
12.12.2023
Ньюпорт Каунти
1' - 90'
Англия. Кубок, 1/64 финала
Ньюпорт Каунти
1 : 1
02.12.2023
Барнет
1' - 90'
Англия. Кубок, 1/128 финала
Ньюпорт Каунти
2 : 0
04.11.2023
Олдхэм
1' - 90'
19'
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