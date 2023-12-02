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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ньюпорт Каунти - Барнет
Ньюпорт Каунти - Барнет: обзор матча 02 декабря 2023
Ньюпорт Каунти
02.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/64 финала
1 : 1
Завершен
Барнет
44'
Ш. МакЛафлин
89'
D. Collinge
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Барнет
89'
ГОЛ! 1:1!
D. Collinge
Пас отдал
З. Брант
Замена
А. Уайлдиг
️️️️
S. Bennett
75'
67'
Замена
M. Armstrong
️️️️
G. Hooper
67'
Замена
R. Hall-Johnson
️️️️
J. Cropper
Замена
M. Bondswell
️️️️
Л. Пэйн
62'
ГОЛ! 1:0!
Ш. МакЛафлин
Пас отдал
Д. Кларк
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
8
Брин Моррис
ОП
27
Льюис Пэйн
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
9
Омар Богль
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
5
Джеймс Кларк
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Барнет
22
A. Oluwo
ЦЗ
4
D. Collinge
ЦЗ
32
Jordan Cropper
ЦЗ
18
Энтони Хартиган
ЦП
8
Зак Брант
ЦП
11
Идрис Кану
ПВ
14
Нике Кабамба
ЦФ
14
Harry Pritchard
ЦФ
Главный тренер
Дин Бреннан
Ньюпорт Каунти
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
29
Nelson Sanca
ЦЗ
7
Nathan Wood
ЦП
11
James Waite
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
7
Гарри Чарсли
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
38
Alfie Young
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Барнет
13
Jordan Gillmore
ВР
2
Reece Hall-Johnson
ЦЗ
5
Finley Potter
ЦЗ
24
Доминик Реван
ЦЗ
16
Jack Blower
ЦП
8
Dale Gorman
ЦП
12
C. Stead
ЦФ
3
Ben Coker
ЦФ
1-1-2-1-5
44
8
Моррис
27
Пэйн
21
МакЛафлин
9
Эванс
23
47
17
5
Кларк
1
3-2-1-2
22
4
32
18
Хартиган
8
Брант
11
Кану
14
14
Кабамба
27
Пэйн
33
33
27
Пэйн
17
24
Уайлдиг
24
Уайлдиг
17
32
2
2
32
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Барнет
29
Nelson Sanca
ЦЗ
7
Nathan Wood
ЦП
11
James Waite
ЦП
7
Гарри Чарсли
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
38
Alfie Young
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
12
C. Stead
ЦФ
13
Jordan Gillmore
ВР
5
Finley Potter
ЦЗ
24
Доминик Реван
ЦЗ
16
Jack Blower
ЦП
8
Dale Gorman
ЦП
3
Ben Coker
ЦФ
Главный тренер
Дин Бреннан
Остались в запасе
29
Nelson Sanca
ЦЗ
7
Nathan Wood
ЦП
11
James Waite
ЦП
7
Гарри Чарсли
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
38
Alfie Young
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Остались в запасе
12
C. Stead
ЦФ
13
Jordan Gillmore
ВР
5
Finley Potter
ЦЗ
24
Доминик Реван
ЦЗ
16
Jack Blower
ЦП
8
Dale Gorman
ЦП
3
Ben Coker
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Дин Бреннан
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Барнет
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Барнет
Англия. Вторая лига, 17 тур
Рочдейл
- : -
28.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 9 тур
Барнет
3 : 1
27.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Барнет
1 : 1
24.10.2026
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