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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ньюпорт Каунти - Истли
Ньюпорт Каунти - Истли: обзор матча 06 января 2024
Ньюпорт Каунти
06.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Завершен
Истли
56'
Д. Кларк
82'
К. Магуайр (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Истли
Желтая карточка
J. Waite
90'
+4
88'
Желтая карточка
S. Quigley
Замена
K. Rai
️️️️
Д. Кларк
87'
83'
Желтая карточка
Д. Харрис
82'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Магуайр
76'
Замена
R. Clampin
️️️️
B. Clements
75'
Замена
S. Nwabuokei
️️️️
Н. Атангана
75'
Замена
Д. Харрис
️️️️
Д. Тэйлор
67'
Желтая карточка
L. Croll
Замена
M. Bondswell
️️️️
Л. Пэйн
66'
Замена
J. Waite
️️️️
Г. Чарсли
65'
63'
Желтая карточка
П. МакКаллум
ГОЛ! 1:0!
Д. Кларк
Пас отдал
Ш. МакЛафлин
56'
46'
Замена
Л. Франсильетт
️️️️
Л. Ходсон
38'
Красная карточка
Д. Лэнгстон
Желтая карточка
Л. Пэйн
28'
26'
Желтая карточка
Д. Лэнгстон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
44
Matthew Baker
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
8
Брин Моррис
ОП
27
Льюис Пэйн
ЦП
7
Гарри Чарсли
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Nick Townsend
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Истли
20
Джо МакДоннелл
ВР
4
Джордж Лэнгстон
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
18
Bailey Clements
ЦЗ
4
Найджел Атангана
ОП
8
Джейк Тэйлор
ЦП
17
Кристофер Магуайр
ПВ
9
Пол МакКаллум
ЦФ
20
Scott Quigley
ЦФ
Главный тренер
Ли Брэдбюри
Ньюпорт Каунти
29
Nelson Sanca
ЦЗ
14
Harrison Bright
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
11
James Waite
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Истли
13
Tommy Scott
ВР
21
O. Rutherford
ЦЗ
6
Людвиг Франсильетт
ЦЗ
19
Corey Panter
ЦЗ
3
Ryan Clampin
ЦЗ
16
Solomon Nwabuokei
ЦП
23
Джейден Харрис
ЦП
18
Aidan Barlow
ЦФ
5
Aaron Martin
ЦФ
2-1-3-1-4
5
Кларк
44
8
Моррис
27
Пэйн
7
Чарсли
21
МакЛафлин
9
Эванс
1
47
17
23
3-1-1-1-2
20
МакДоннелл
4
Лэнгстон
14
Ходсон
18
4
Атангана
8
Тэйлор
17
Магуайр
20
9
МакКаллум
27
Пэйн
33
33
27
Пэйн
7
Чарсли
11
11
7
Чарсли
5
Кларк
18
18
5
Кларк
14
Ходсон
6
Франсильетт
6
Франсильетт
14
Ходсон
18
3
3
18
4
Атангана
16
16
4
Атангана
8
Тэйлор
23
Харрис
23
Харрис
8
Тэйлор
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Истли
29
Nelson Sanca
ЦЗ
14
Harrison Bright
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
21
O. Rutherford
ЦЗ
13
Tommy Scott
ВР
19
Corey Panter
ЦЗ
18
Aidan Barlow
ЦФ
5
Aaron Martin
ЦФ
Главный тренер
Ли Брэдбюри
Остались в запасе
29
Nelson Sanca
ЦЗ
14
Harrison Bright
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Остались в запасе
21
O. Rutherford
ЦЗ
13
Tommy Scott
ВР
19
Corey Panter
ЦЗ
18
Aidan Barlow
ЦФ
5
Aaron Martin
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Ли Брэдбюри
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Истли
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Истли
Англия. Национальная лига, 20 тур
Истли
- : -
28.11.2026
Галифакс
Англия. Национальная лига, 19 тур
Истли
1 : 3
24.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 18 тур
Тамуорт
1 : 3
21.11.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 17 тур
Истли
1 : 2
14.11.2026
Файлд
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
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