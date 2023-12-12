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Расписание матчей
Англия. Кубок
Барнет - Ньюпорт Каунти
Барнет - Ньюпорт Каунти: обзор матча 12 декабря 2023
Барнет
12.12.2023, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/64 финала
1 : 4
Завершен
Ньюпорт Каунти
37'
H. Pritchard
6'
Л. Пэйн
13'
О. Богль
25'
D. Collinge (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнет - Ньюпорт Каунти
90'
+4
Желтая карточка
Ш. МакЛафлин
90'
Замена
K. Rai
️️️️
О. Богль
86'
Желтая карточка
Г. Чарсли
78'
Замена
Г. Чарсли
️️️️
А. Уайлдиг
Замена
G. Hooper
️️️️
J. Cropper
74'
Замена
К. Стивенс
️️️️
J. Okimo
71'
Замена
C. Stead
️️️️
M. Armstrong
46'
ГОЛ! 1:3!
H. Pritchard
37'
25'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
D. Collinge
19'
Желтая карточка
Л. Пэйн
13'
ГОЛ! 0:2!
О. Богль
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Пэйн
Пас отдал
О. Богль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнет
4
D. Collinge
ЦЗ
5
Finley Potter
ЦЗ
32
Jordan Cropper
ЦЗ
18
Энтони Хартиган
ЦП
8
Зак Брант
ЦП
11
Идрис Кану
ПВ
14
Harry Pritchard
(К)
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
Главный тренер
Дин Бреннан
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
8
Брин Моррис
ОП
27
Льюис Пэйн
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Nick Townsend
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
23
Ryan Delaney
(К)
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Барнет
13
Jordan Gillmore
ВР
22
A. Oluwo
ЦЗ
24
Доминик Реван
ЦЗ
6
Коннор Стивенс
ЦЗ
8
Dale Gorman
ЦП
16
Jack Blower
ЦП
12
C. Stead
ЦФ
3
Ben Coker
ЦФ
Ньюпорт Каунти
29
Nelson Sanca
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
11
James Waite
ЦП
7
Гарри Чарсли
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
38
Alfie Young
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
3-2-1-2
4
5
32
18
Хартиган
8
Брант
11
Кану
14
Кабамба
14
2-1-3-5
44
5
Кларк
8
Моррис
21
МакЛафлин
24
Уайлдиг
27
Пэйн
1
23
47
17
9
Богль
12
12
6
Стивенс
6
Стивенс
24
Уайлдиг
7
Чарсли
7
Чарсли
24
Уайлдиг
9
Богль
18
18
9
Богль
Остались в запасе
Барнет
Ньюпорт Каунти
22
A. Oluwo
ЦЗ
13
Jordan Gillmore
ВР
24
Доминик Реван
ЦЗ
8
Dale Gorman
ЦП
16
Jack Blower
ЦП
3
Ben Coker
ЦФ
Главный тренер
Дин Бреннан
29
Nelson Sanca
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
11
James Waite
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
9
Уилл Эванс
ЛВ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
38
Alfie Young
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
22
A. Oluwo
ЦЗ
13
Jordan Gillmore
ВР
24
Доминик Реван
ЦЗ
8
Dale Gorman
ЦП
16
Jack Blower
ЦП
3
Ben Coker
ЦФ
Остались в запасе
29
Nelson Sanca
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
11
James Waite
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
9
Уилл Эванс
ЛВ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
38
Alfie Young
ЦФ
Главный тренер
Дин Бреннан
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Барнет - Ньюпорт Каунти
3
Всего ударов по воротам
4
5
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
4
3
Офсайды
2
3
Количество передач
239
128
Сейвы
1
1
Точность передач %
83
66
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Барнет
Англия. Вторая лига, 17 тур
Рочдейл
- : -
28.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 9 тур
Барнет
3 : 1
27.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Барнет
1 : 1
24.10.2026
Олдхэм
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
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