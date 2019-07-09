Энди Халлидэй - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Энди
|Фамилия
|Халлидэй
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 октября 1991 (31 год)
|Рост
|173
|Вес
|67
|Имя
|Энди
|Фамилия
|Халлидэй
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 октября 1991 (31 год)
|Рост
|173
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рейнджерс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.02.2020
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|3:2
|Брага (Брага)
|12.12.2019
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|1:1
|Янг Бойз (Берн)
|03.10.2019
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|2:1
|Рейнджерс (Глазго)
|19.09.2019
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|1:0
|Фейеноорд (Роттердам)
|01.08.2019
|Был в запасе
|Прогрес (Нидеркорн)
|0:0
|Рейнджерс (Глазго)
|25.07.2019
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|2:0
|Прогрес (Нидеркорн)
|18.07.2019
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|6:0
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|09.07.2019
|Был в запасе
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|0:4
|Рейнджерс (Глазго)