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    Энди Халлидэй - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Энди
    Фамилия Халлидэй
    Команда Хартс
    Состав Основной
    Родной город Глазго
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 октября 1991 (31 год)
    Рост 173
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рейнджерс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.02.2020 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 3:2 Брага (Брага)
    12.12.2019 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 1:1 Янг Бойз (Берн)
    03.10.2019 Был в запасе Янг Бойз (Берн) 2:1 Рейнджерс (Глазго)
    19.09.2019 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 1:0 Фейеноорд (Роттердам)
    01.08.2019 Был в запасе Прогрес (Нидеркорн) 0:0 Рейнджерс (Глазго)
    25.07.2019 1' -90' Рейнджерс (Глазго) 2:0 Прогрес (Нидеркорн)
    18.07.2019 1' -90' Рейнджерс (Глазго) 6:0 Сент-Джозефс (Гибралтар)
    09.07.2019 Был в запасе Сент-Джозефс (Гибралтар) 0:4 Рейнджерс (Глазго)
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