Джордан Ремакль - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Джордан
|Фамилия
|Ремакль
|Команда
|Локерен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Джордан
|Фамилия
|Ремакль
|Команда
|Локерен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локерен
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Локерен (Локерен)
|27.11.2014
|86' -90'
|Локерен (Локерен)
|1:0
|Легия (Варшава)
|06.11.2014
|Был в запасе
|Локерен (Локерен)
|1:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|23.10.2014
|76' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|2:0
|Локерен (Локерен)
|02.10.2014
|79' -90'
|Локерен (Локерен)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|18.09.2014
|1' -65'
|Легия (Варшава)
|1:0
|Локерен (Локерен)